Как оформить подписку Telegram Premium за 300 рублей вместо 450

Сегодня в 10:00
1 мин.
Как оформить подписку Telegram Premium за 300 рублей вместо 450Очередное преимущество Android над iOS
Накануне разработчики Telegram анонсировали платную подписку на мессенджер. На старте она была доступна лишь владельцам iPhone.
Теперь же оформить Telegram Premium могут и владельцы Android-смартфонов. Причём, что самое интересное, скачать приложение можно не только с магазина Google Play, но и с официального сайта сервиса.
Что интересно, на сайте цена подписки заметно ниже той, что предложена для iOS-пользователей — 379 рублей вместо 449. Но куда выгоднее оформлять её непосредственно в магазине приложений Google. Там Telegram Premium и вовсе обойдётся всего в 309 рублей.
Напомним, что Premium-подписка Telegram предлагает двукратное увеличение почти всех лимитов, а также расшифровку голосовых сообщений, эксклюзивные иконки мессенджера и т.д.