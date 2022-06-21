Как оформить подписку Telegram Premium за 300 рублей вместо 450

Теперь же оформить Telegram Premium могут и владельцы Android-смартфонов. Причём, что самое интересное, скачать приложение можно не только с магазина Google Play, но и с официального сайта сервиса.

Что интересно, на сайте цена подписки заметно ниже той, что предложена для iOS-пользователей — 379 рублей вместо 449. Но куда выгоднее оформлять её непосредственно в магазине приложений Google. Там Telegram Premium и вовсе обойдётся всего в 309 рублей.