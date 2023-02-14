Как отличить безопасный общественный Wi-Fi от мошеннического

Прежде всего эксперты напоминают, что в открытых сетях данные легче считать и расшифровать. Под угрозой взлома логины и пароли от сервисов, в частности, этот момент необходимо учитывать при пользовании общественным Wi-Fi для доступа к онлайн-банкингу.

Кроме того, не стоит забывать и о том, что использование общественного Wi-Fi равно добровольной передаче своих данных владельцу (администратору) этих сетей.

А главное отличие безопасного Wi-Fi от мошеннического — раздражающая многих пользователей процедура регистрации. Это главный признак того, что такая сеть легальна и не предназначена для сбора данных пользователей.