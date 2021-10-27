Как отличить настоящий интернет-магазин от мошеннической подделки

В основном подделки имитируют известные онлайн-магазины, поэтому пользователям стоит обратить на это пристальное внимание. И, как же всё-таки «вычислить» мошеннический сайт, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Про словам эксперта, понять, что перед вами подделка, можно по определённым признакам. Прежде всего поддельный сайт отличается адресной строкой — в названии будут какие-то знаки или дополнительные слова, которых нет в оригинальном названии.

Второй признак — оформление, которое мошенники пытаются сделать максимально похожим на настоящий магазин, но оно всегда отличается.

Кроме этого, важно всегда проверять, откуда пользователь получил ссылку. Если это некие форумы, проплаченные рекламные объявления, то можно перейти как раз по фишинговой ссылке со всеми вытекающими. Чтобы подобного не произошло, нужно просто проверить всю ссылку в любом текстовом редакторе и увидеть, связана ли она с настоящим магазином.

Также Ульянов посоветовал всегда проверять любые ссылки до перехода по ним. «Ну и главное, если у вас появилась хоть доля сомнений, что с сайтом что-то не так, лучше его закрывать и зайти ещё раз, набрав название маркетплейса в поисковике. Как правило, они всегда стоят первыми в строке выдачи (и не путайте с контекстной рекламой)», — резюмировал эксперт.