Как подобрать вино в зависимости от блюд на столе с помощью смартфона

Навык называется «Советы сомелье». Чтобы его запустить, нужно обратиться к Марусе и произнести фразу: «Запусти режим советы сомелье» или попросить в свободной форме. Маруся потребует подтвердить возраст, потому что навык доступен только пользователям от 18 лет.

Все пользователи, кому по возрасту разрешено употреблять спиртные напитки, смогут с помощью навыка Маруси подобрать вино к новогоднему столу. Понять, какое вино сочетается с мясом, рыбой, сыром, морепродуктами, салатами и десертами. Всего голосовой помощник сможет подобрать вино по 6 типам и 20 сортам винограда. Расскажет об особенностях каждого напитка и объяснит, как они раскрывают вкус того или иного блюда.

«Взрослые пользователи часто прибегают к помощи Маруси на кухне: она может поставить таймер, найти рецепт блюда и включить атмосферную музыку для праздничного вечера. Благодаря советам экспертов эногастрономии Маруся поможет составить меню для новогоднего стола и открыть новые вкусовые сочетания», — говорит директор по продукту Анатолий Кульбацкий.