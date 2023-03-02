Как понять, что ваш аккаунт в Telegram взломан

Эксперт посоветовал обращать внимание на уведомления о входящих в мессенджер сообщениях. И если уведомление тут же исчезло, это говорит, что сообщение или удалено, или просмотрено.

Степанов подчеркнул, что если вы зашли в аккаунт и увидели, что сообщение, которе ещё не читали, отмечено как просмотренное, стоит задуматься. Это может быть или легитимный допуск другого пользователя к аккаунту, что можно увидеть в настройках, или взлом.