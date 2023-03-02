Как понять, что ваш аккаунт в Telegram взломан

Как понять, что ваш аккаунт в Telegram взломанПо уведомлениям о сообщениях
Понять, что ваш аккаунт в Telegram взломан, можно по тут же исчезающим уведомлениям о сообщениях. Глава направления Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов рассказал, как можно по простым признакам понять, взломан ли ваш аккаунт в Telegram.
Фото: Wallpapercrafter.com
Эксперт посоветовал обращать внимание на уведомления о входящих в мессенджер сообщениях. И если уведомление тут же исчезло, это говорит, что сообщение или удалено, или просмотрено.
Степанов подчеркнул, что если вы зашли в аккаунт и увидели, что сообщение, которе ещё не читали, отмечено как просмотренное, стоит задуматься. Это может быть или легитимный допуск другого пользователя к аккаунту, что можно увидеть в настройках, или взлом.
Такое возможно, когда пользователь удаляет сво§ сообщение. Однако если вы зайдете в чат с вашим контактом и увидите, что сообщение уже прочитано — стоит задуматься.