Как понять, что ваш аккаунт в WhatsApp или Telegram взломали

Так, эксперт по кибербезопасности посоветовал пользователям быть осторожными, если они получают уведомление с кодом авторизации без запроса доступа.

Для повышения безопасности аккаунтов в социальных сетях и платформах обмена сообщениями Шумилов рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию. Он также предложил выйти из всех ненужных устройств в настройках, сохранив авторизацию только для основного девайса.

Если пользователи наблюдают необычную активность аккаунта или незнакомые сеансы входа, эксперт советует немедленно сменить пароль. Киберпреступники могут использовать взломанные учётные записи мессенджеров для кражи конфиденциальной информации, распространения вредоносных программ или кражи личных данных.