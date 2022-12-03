Как понять, что вы получили электронное письмо от мошенников

По словам специалиста, даже письмо с настоящим адресом сервера банка или другой организации не гарантирует, что его отправил не мошенник. «Киберпреступник может писать от имени банка. Поэтому настоящий домен не гарантирует, что письмо подлинное», — отметил эксперт.

Поэтому, если письмо касается важной, чувствительной темы, лучше проверить его подлинность с помощью анализа технических характеристик в специализированных сервисах. Таких как AppMailDev и подобных.

«При наличии сомнений в подлинности письма и безопасности ссылок и файлов в нём, необходимо скачать его оригинал в формате EML с техническими заголовками. Практически на любой почте это можно легко сделать — достаточно открыть нужное письмо, нажать на кнопку «Ещё», а затем «Скачать». Чтобы не искать самостоятельно записи SPF, DKIM и DMARC, которые помогают подтвердить подлинность письма, можно воспользоваться специальными сервисами проверок, такими как AppMailDev», — отметил эксперт.