Как посмотреть в WhatsApp «досье» на вас

«Досье» на себя можно будет увидеть, начиная c бета-версии WhatsApp Desktop 2.2219.3. Ранее такая возможность была только в версиях для мобильных устройств. Такие нововведения обусловлены европейскими требованиями GDPR — Общими правилами защиты данных.

Отмечается, что на данный момент бета-версия вышла, и если пользователь использует её, уже можно узнать, как информация собрана мессенджером об учётной записи. Для этого нужно открыть настройки, и если появилась новая функция «Запросить информацию об учётной записи», это значит, что можно получить информацию о своей учётной записи через рабочий стол WhatsApp.