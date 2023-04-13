Как так вышло, что россияне пользуются Telegram чаще, чем YouTube

По информации, ежедневная аудитория Telegram составила 50,9 млн человек, у YouTube этот показатель — 50,7 млн. Зыков объяснил причины этого.

По его словам, в отличие от видеохостинга Telegram не навязывает никакой контент. В нём нет умный ленты с рекомендациями. Человек просто получает то, ради чего подписался на какой-то канал.

Также эксперт отметил, что многие пользуются мессенджером для работы, а в свободное время в нём же смотрят развлекательный контент.