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00:15, 13 апреля 2023
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Как так вышло, что россияне пользуются Telegram чаще, чем YouTube

Мессенджер не навязывает контент

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал данные аналитической компании Mediascope, согласно которым Telegram в России впервые обогнал YouTube по числу ежедневной аудитории.

Как так вышло, что россияне пользуются Telegram чаще, чем YouTube

Фото: Engadget.com

По информации, ежедневная аудитория Telegram составила 50,9 млн человек, у YouTube этот показатель — 50,7 млн. Зыков объяснил причины этого.

По его словам, в отличие от видеохостинга Telegram не навязывает никакой контент. В нём нет умный ленты с рекомендациями. Человек просто получает то, ради чего подписался на какой-то канал.

Также эксперт отметил, что многие пользуются мессенджером для работы, а в свободное время в нём же смотрят развлекательный контент.

Telegram воспринимается как независимая платформа Павла Дурова, здесь нет никаких алгоритмов, нет какой-то умной ленты с алгоритмами. Здесь вы подписываетесь на то, что подписываетесь и потребляете этот контент — то есть заходите в этот канал и видите весь контент.

Владимир Зыков
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров
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