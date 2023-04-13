Как у вас могут «угнать» Telegram при поиске эротических фото

Пользователям приходит фишинговая ссылка на бот, который якобы ищет фото эротического содержания с участием знакомых пользователя. Предлагается авторизоваться в боте и, кроме поиска фото, получить доступ к «Telegram для взрослых».

По ссылке пользователь переходит на страницу с формой ввода логина и пароля от аккаунта в мессенджере. Как только пользователь вводит данные, его аккаунт уходит мошенникам.

Впоследствии злоумышленники могут использовать учётные записи в Telegram для кражи конфиденциальных данных, шантажа и рассылки мошеннических сообщений.