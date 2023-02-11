Как у вас могут украсть данные и деньги на «защищённом от вирусов» iPhone

На днях о подобном сообщил банк ВТБ, предупредивший пользователей о размещённом в App Store фейковом приложении под названием «В Банк: Доступ Онлайн». Специалисты банка сразу обратились к администрации App Store об удалении подделки. Но, как отмечается, мошеннический софт на следующий день продолжал оставаться в магазине приложений Apple.

Лазарева отметила, что эта проблема беспокоит многих пользователей iOS по всему миру, но часто Apple не спешит удалять фейковые приложения. Это же касается и подсанкционных российских компаний, приложения которых удаляются из App Store почти моментально, а мошеннические продолжают «висеть».

При этом мошенникам удаётся влиять и на психологию пользователей. По словам Лазаревой, несмотря на новости и предупреждения о том, что из-за санкций Apple удалила официальные приложения многих российских компаний из своего магазина, мошенники всё равно обманывают пользователей и убеждают их скачивать в App Store подделки.