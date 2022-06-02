Как у вас могут украсть учётную запись Telegram

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Как у вас могут украсть учётную запись TelegramМошенники рассылать смс со ссылкой
Мошенники начали пользоваться новым способом обмана людей и кражи аккаунта из мессенджера Telegram.
Пользователю присылают смс-сообщение с текстом «Telegram получил запрос на экспорт. Отменить». Также прилагается короткая ссылка якобы для перехода на веб-версию мессенджера.
Настороженный необычным сообщением пользователь по ссылке переходит на поддельный сайт Telegram, на котором видит кнопку «Остановить экспорт».
После нажатия кнопки злоумышлении получают доступ к Telegram-аккаунту. Руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Softline Company Александр Вураско рассказал, что в результате перехода по ссылке и нажатия кнопки жертва сама передаст мошенникам данные для входа в аккаунт мессенджера.