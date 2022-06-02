Как у вас могут украсть учётную запись Telegram

Пользователю присылают смс-сообщение с текстом «Telegram получил запрос на экспорт. Отменить». Также прилагается короткая ссылка якобы для перехода на веб-версию мессенджера.

Настороженный необычным сообщением пользователь по ссылке переходит на поддельный сайт Telegram, на котором видит кнопку «Остановить экспорт».

После нажатия кнопки злоумышлении получают доступ к Telegram-аккаунту. Руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Softline Company Александр Вураско рассказал, что в результате перехода по ссылке и нажатия кнопки жертва сама передаст мошенникам данные для входа в аккаунт мессенджера.