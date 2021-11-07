Как установить Android-приложения в Windows 11: простой способ

Но вот прошёл уже месяц с момента релиза новой ОС, а такая возможность до сих пор не то чтобы нормально присутствовала. Да, в Microsoft Store есть Amazon Appstore, но он имеет достаточно скудный набор приложений.

Есть также возможность «заморочиться» и начать установку Android-программ при помощи ADB. Но давайте будем честны — совсем немногие обычные пользователи станут тратить своё время, чтобы разобраться со всем этим.

К счастью, наши друзья-энтузиасты не сидели всё это время без дела. Например, Симоне Франко разработал программу, названную WSATools.