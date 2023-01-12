Как установить Сбербанк Онлайн на iPhone в 2023 году: новый способ

Как установить Сбербанк Онлайн на iPhone в 2023 году: новый способТочнейшего клон — СБОЛ, на айфон
Сбер начал устанавливать СБОЛ на айфоны с помощью собственного ПО. Сбер разработал собственное ПО для установки на айфоны своего приложения, чтобы не зависеть от App Store.
Фото: Gorzavod.ru
Но речь идёт не о приложении «Сбербанк Онлайн», а о клоне этого продукта, который называется СБОЛ. ПО для установки СБОЛ называется Sberbank Installer iOS.
В отделениях банка этим занимается отдельный специалист. iPhone подключается к компьютеру через кабель, затем «Apple отправляет на устройство официальное разрешение в виде шестизначного кода», а потом СБОЛ с компьютера устанавливается на iPhone. Отмечается, что таким же образом работает iMazing — программное обеспечение для управления мобильными устройствами, позволяющее передавать файлы и данные между устройствами iOS и компьютерами под управлением macOS или Windows.
Услуга по установке СБОЛ на айфоны полностью бесплатна.