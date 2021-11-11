Как узнать, какая музыка больше всего популярна в разных странах мира. И послушать её

В соответствующих подборках отображаются не только композиции, но также альбомы и исполнители. Вместе с тем пользователям предлагается детальная информация о самом треке и прослушиваниях в динамике.

Не менее интересным является и появление рейтинга «City». С его помощью жители крупных городов (в России это Москва и Санкт-Петербург) смогут узнавать, какие песни являются самыми популярными у них.

Сообщается также, что с помощью Spotify Charts можно будет делиться успехами любимых исполнителей в своих соцсетях. Для этого предлагается использовать промо-карточку артиста.

Напомним, что несколько недель назад Spotify объявил о росте выручки до 2,5 млрд евро. В том числе о 75%-росте от рекламы.