Как в Android: Windows 11 разрешит добавлять виджеты от внешних разработчиков

Сейчас система поддерживает тольк виджеты от самой Microsoft. В частности, это виджет для Outlook — прогноз погоды, а также виджет для просмотра новостей и развлекательного контента. Но после нововведений разработчики смогут создать виджеты в виде дополнений к Win32- и PWA-приложениям, которые уже работают в Windows.

«Ближе к концу 2022 года разработчики смогут приступить к созданию виджетов и использовать их в качестве дополнительных элементов для собственных приложений в Windows 11», — сообщил директор по продуктам Microsoft Панос Панай.