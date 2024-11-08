Как в пару кликов научить Google Chrome и Safari переводить любое видео на сайтах

Опубликовано 08 ноября 2024, 11:101 мин.
Как в пару кликов научить Google Chrome и Safari переводить любое видео на сайтахЯзыковой барьер разрушен
Теперь пользователи Google Chrome и Safari могут легко настроить перевод видео на любых сайтах благодаря расширению voice-over-translation.
Изначально такие возможности были доступны лишь в Яндекс.Браузере — именно он позволял смотреть зарубежные видеоролики с нейропереводом в реальном времени.
Однако разработчик-энтузиаст создал скрипт, доступный бесплатно на GitHub, который расширяет функциональность популярных браузеров.
Чтобы использовать этот инструмент, выполните несколько простых шагов. Сначала установите расширение Tampermonkey для Chrome или UserScripts для Safari. Затем загрузите и установите скрипт voice-over-translation.
После этого дело за малым — при воспроизведении видео на иностранном языке, появится баннер с опцией «Перевести». Нажмите на него и видео начнёт воспроизводиться с переводом на русский язык.