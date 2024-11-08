Как в пару кликов научить Google Chrome и Safari переводить любое видео на сайтах

Изначально такие возможности были доступны лишь в Яндекс.Браузере — именно он позволял смотреть зарубежные видеоролики с нейропереводом в реальном времени.

Однако разработчик-энтузиаст создал скрипт, доступный бесплатно на GitHub, который расширяет функциональность популярных браузеров.

Чтобы использовать этот инструмент, выполните несколько простых шагов. Сначала установите расширение Tampermonkey для Chrome или UserScripts для Safari. Затем загрузите и установите скрипт voice-over-translation.

После этого дело за малым — при воспроизведении видео на иностранном языке, появится баннер с опцией «Перевести». Нажмите на него и видео начнёт воспроизводиться с переводом на русский язык.