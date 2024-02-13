Как вас обманывают: «одноклассники» раскрыли схемы мошенников

На конец 2023 года доля пользователей, сталкивающихся с мошеннической активностью, упала до 0,5% от общей дневной аудитории, что является минимумом за последние пять лет. Основными целями мошенников являются навязывание некачественных товаров и услуг, мошенничество и нелегальный заработок. «Одноклассники» успешно применяют методы ручной модерации и алгоритмы машинного обучения для обнаружения и ограничения подобного контента.

В 2023 году проведено более 9 миллионов блокировок подозрительных входов в учетные записи, препятствуя потенциальным взломам. Также более 7 миллионов раз заблокированы подозрительные пользователи или ограничен их доступ.

«Одноклассники» стремятся создать комфортное и безопасное онлайн-пространство, активно внедряя новые технологии для обнаружения и блокировки нежелательного контента. При использовании искусственного интеллекта удалось снизить количество жалоб пользователей на 33% по сравнению с предыдущим годом.