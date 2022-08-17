Как вас попытаются обмануть телефонные мошенники: новый способ от августа 2022 г.

Потенциальной жертве звонит робот и сообщает о том, что кто-то пытается совершить международный перевод SWIFT и списать со счёта клиента крупную сумму. Затем человека выводят на разговор с фиктивным банковским сотрудником и просят установить «сервисное» приложение якобы для удалённой диагностики работы мобильного банкинга.

Следующий шаг — просьба передать «сотруднику» код для подключению к смартфону. В итоге злоумышленники получают всю необходимую информацию и полный дистанционный доступ к устройству, включая SMS-сообщения с одноразовыми кодами доступа.

Эксперты отмечают, что это новая схема мошенников, которую они используют для повышения уверенности собеседника, что в момент звонка на самом деле проводятся меры по усилению безопасности счёта.

По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, мошенники намеренно не запрашивают персональные данные «в лоб», чтобы не вызвать подозрений.

«Однако настоящие сотрудники банка этого не делают, поэтому если в описании программы упоминается «удалённый доступ», то вы точно имеете дело с мошенниками», — отметил Чугунов.