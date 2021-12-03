Как вашу информацию из соцсетей используют мошенники

По мнению эксперта, мошенники используют своё знание о пользователе, исходя из информации, представленной в аккаунтах. Они будут использовать, что называется, персональный подход: если пользователь, например, увлекается автомобилями и разместит объявление о покупке машины, ему может поступить «самое выгодное» предложение со скидкой. А потом человек останется без денег и без машины.

Это касается также и того, что может быть отправлено в соцсетях от имени пользователя его друзьям. Это всегда нужно контролировать.

Бороться с подобными видами мошенничества можно только минимумом информации о себе. Не стоит нигде оставлять без серьёзной причины даже дату рождения.

«Нужно включить "режим паранойи", вплоть до того, чтобы нигде не указывать дату рождения. Не стоит распространяться на широкую аудиторию о своих ближайших планах, например, об отпуске. Потому что злоумышленники работают не только в Сети, но и в офлайне. В такой связке они могут доставить много неприятностей обычным пользователям. Лучше максимально закрыть все данные о себе», — посоветовал Кравцов.