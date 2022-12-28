Как восстановить взломанный аккаунт в Telegram

Как восстановить взломанный аккаунт в TelegramОбъяснил эксперт по безопасности
Существуют три способа восстановления аккаунта в Telegram: один из них — удаление всех данных и сброс аккаунта . Руководитель направления аналитики интернет-угроз компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев рассказал, как можно восстановить взломанный аккаунт в мессенджере Telegram.
Фото: Golosstepi.ru
По словам эксперта, существуют три простых, но эффективных метода, один из них — удаление аккаунта.
Первый вариант восстановления Telegram-аккаунта: нужно войти в свой аккаунт и принудительно завершить сеансы на всех устройствах, активным оставить только свой. Этот вариант возможен, если мошенники не успели изменить все реквизиты для входа в аккаунт.
Если утерян доступ в аккаунт по номеру телефона, его можно восстановить с помощью привязанной электронной почты.
А чтобы спасти важную информацию, в крайнем случае можно сбросить аккаунт — удалить его.
Трухачев подсказал, что закрыть все лишние сессии можно в разделе настроек «Активные сессии». Восстановить аккаунт по электронной почте можно только предварительно привязав учётную запись к e-mail. Для этого нужно перейти в «Настройки», затем в «Конфиденциальность», потом — «Двухфакторная аутентификация» и «Изменить почту для восстановления».
А в случае сброса (удаления) аккаунта можно повторно зарегистрироваться. Эксперт отметил, что быстрое удаление аккаунта возможно через официальный сайт Telegram. В мобильном приложении и клиенте мессенджера для ПК этой функции нет.
«В последние 2 месяца, а особенно в последние недели мы фиксируем всплеск атак на пользователей Telegram. Это проявляется как в увеличении выявляемых фишинговых сайтов, целью которых является неправомерное получение данных для входа в чужие аккаунты, так и рост числа ботов, используемых для кражи данных», — предупредил Сергей Трухачев.