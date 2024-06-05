Как запустить ChatGPT как Windows-приложение

После установки, Windows предложит закрепить приложение на панели задач. Вы можете согласиться или отказаться. Теперь вы можете запускать ChatGPT как любое другое приложение через меню «Пуск».

Инструкция для Edge:

Запустите Edge и откройте сайт ChatGPT. Войдите в свой аккаунт и перейдите на экран чата. В правом верхнем углу Edge нажмите на три точки и выберите «Приложения» > «Установить этот сайт как приложение». Вы можете изменить название приложения и его иконку, затем нажмите «Установить». Edge создаст и запустит приложение в новом окне.

Так же как и в случае с Chrome, Windows предложит закрепить приложение на панели задач.