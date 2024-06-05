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Приложения
Опубликовано 05 июня 2024, 09:31
1 мин.

Как запустить ChatGPT как Windows-приложение

Все достаточно просто
Если вы предпочитаете использовать ChatGPT как приложение для Windows, а не через веб-браузер, это можно легко организовать.
Как запустить ChatGPT как Windows-приложение
© How-To Geek

Для этого вы можете использовать встроенную функцию в браузерах Chrome или Edge. Она позволяет превратить любой сайт в Windows-приложение.

Инструкция для Chrome:

  1. Откройте Chrome на вашем компьютере и перейдите на сайт ChatGPT.
  2. Войдите в свой аккаунт и перейдите на экран чата.
  3. В правом верхнем углу Chrome нажмите на три точки и выберите «Сохранить и поделиться» > «Установить страницу как приложение».
  4. В появившемся диалоговом окне вы можете изменить название приложения, затем нажмите «Установить».
  5. Chrome создаст и запустит приложение в новом окне.

© How-To Geek

После установки, Windows предложит закрепить приложение на панели задач. Вы можете согласиться или отказаться. Теперь вы можете запускать ChatGPT как любое другое приложение через меню «Пуск».

Инструкция для Edge:

  1. Запустите Edge и откройте сайт ChatGPT.
  2. Войдите в свой аккаунт и перейдите на экран чата.
  3. В правом верхнем углу Edge нажмите на три точки и выберите «Приложения» > «Установить этот сайт как приложение».
  4. Вы можете изменить название приложения и его иконку, затем нажмите «Установить».
  5. Edge создаст и запустит приложение в новом окне.

Так же как и в случае с Chrome, Windows предложит закрепить приложение на панели задач.

Источник:How-To Geek
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ChatGPT
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#Windows 11
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#GOOGLE CHROME