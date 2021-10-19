Как защитить от воровства переписку в WhatsApp, Telegram и других мессенджерах

По словам эксперта, чтобы быть уверенным в безопасности переписки в мессенджере при любых обстоятельствах, нужно всегда обращать внимание, открыты ли его спецификации и исходные коды всему миру. Одним из критериев безопасности мессенджера эксперт также назвал возможность анонимной регистрации без выгрузки адресной книги телефона.

Важным моментом, по мнению Супрунюка, является возможность проверки, с кем общается пользователь. По его словам, это можно сделать при помощи технологии сверки ключей.

Также эксперт отметил, что нужно следить за тем, что остаётся на устройстве при использовании мессенджера, и на самом ли деле удаляется всё, что пользователь удаляет из программы. «Нужно обращать внимание на отношение мессенджера к данным, которые он оставляет на устройстве пользователя, — есть ли фактическое удаление того, что пользователь удалил в интерфейсе», — подчеркнул Супрунюк.

Но главное, по мнению эксперта, — наличие сквозного шифрования. Оно на лучшем уровне реализовано в наиболее популярных сейчас мессенджерах: WhatsApp, Viber и Telegram. Если сквозного шифрования нет, владелец мессенджера может получить доступ к любой информации, которую пользователь доверил приложению, кроме паролей. Но отсутствие этой технологии может скомпрометировать мессенджер.

Эксперт подчеркнул, что сквозное шифрование обеспечивает безопасность пользователя, мессенджер получает доступ только к адресной книге, где есть номера телефонов и имена для адекватной коммуникации с устройством, и только по согласию пользователя.