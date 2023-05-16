Как защититься от мошенников в Telegram — ответил киберэксперт

Именно это совсем недавно сделал Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion. Он рассказал, как обезопасить себя от мошенников в популярном мессенджере Telegram.

По словам Ульянова, злоумышленники стали активно использовать фальшивые страницы и рекламные каналы в мессенджере для сбора личных данных пользователей.

«Преступники часто собирают аудиторию через рекламные каналы, чтобы потом обманывать людей. Так что будьте внимательны к источнику ссылок, которые вы получаете», — предупредил эксперт.

Ульянов настоятельно рекомендовал искать информацию в Telegram только в официальных каналах. Он также обратил внимание на опасность ссылок в поддельных источниках, которые могут вести к распространению вредоносной информации.

Если вам необходимо перейти в определенный Telegram-канал, лучше всего искать его по названию прямо в мессенджере. «Самые популярные и нужные каналы обычно находятся вверху списка поиска», — отметил экперт.

Не менее важным он назвал и количество подписчиков канала: фейковые каналы, как правило, имеют меньше подписчиков, чем официальные.