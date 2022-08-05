Какая функция появится в WhatsApp следующей

Наши коллеги из WABetaInfo выяснили, что пользователи сервиса смогут посмотреть бывших участников групповой беседы. Для того, чтобы узнать, кто именно покинул чат или был удалён из него администратором, достаточно будет зайти в раздел «Данные группы».

При этом сообщается, что в списке бывших участников можно будет обнаружить лишь тех пользователей, которые покинули чат за последние 60 дней. Первыми о нововведении рассказали тестировщики, изучавшие бета-версии WhatsApp для iOS и Android.

Напомним, что ранее в Сети появилась информация об увеличении максимального количества участников групповых чатов с 256 до 512.