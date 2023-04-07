Какая операционная система — самая востребованная по мнению российских программистов

23:17, 07 апреля 2023
1 мин.
Какая операционная система — самая востребованная по мнению российских программистовЭто Android
Платформа проведения чемпионатов для IT-специалистов All Cups от компании VK, Фонд «Сколково» и IT_ONE провели совместный опрос среди программистов и выяснили, какую операционную систему российские разработчики считают самой востребованной.
Фото: Wallup.net
Оказалось, что самой востребованной считается ОС Android — 77,4% респондентов. За iOS отдали голоса 13,4%, а за Windows Phone — 9,2% участников опроса.
Половина опрошенных — 50,7% — считают мобильную разработку отраслью, имеющей высокий потенциал, и думают о создании собственного приложения.