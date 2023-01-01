Какие цели в России хакеры будут чаще всего атаковать в следующем году

Какие цели в России хакеры будут чаще всего атаковать в следующем годуСкорее всего, это будет российское ПО
В России хакеры будут чаще всего атаковать импортозамещённое ПО. Директор ИТ-компании «Группа Т1» Игорь Калганов выразил мнение, что для хакеров главной целью в России будут атаки на импортозамещённое российское ПО.
Фото: Techinsider.ru
По мнению эксперта, будут усилены и методы социальной инженерии, хакеры будут использовать данные из утечек для атак на банковские приложения.
В 2022 году банковский сектор подвергся рекордному числу атак, в том числе из-за того, что приложения российских банков удалили из цифровых магазинов и пользователи вынуждены скачивать продукты из непроверенных источников. По мнению Калганова, вырастет число так с применением банковских троянов.
«В ближайшие годы активность злоумышленников только вырастет. Широкое распространение в 2023 году получат атаки на импортозамещённое программное обеспечение и облачные инфраструктуры организаций», — отметил эксперт.