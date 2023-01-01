Какие цели в России хакеры будут чаще всего атаковать в следующем году

По мнению эксперта, будут усилены и методы социальной инженерии, хакеры будут использовать данные из утечек для атак на банковские приложения.

В 2022 году банковский сектор подвергся рекордному числу атак, в том числе из-за того, что приложения российских банков удалили из цифровых магазинов и пользователи вынуждены скачивать продукты из непроверенных источников. По мнению Калганова, вырастет число так с применением банковских троянов.

«В ближайшие годы активность злоумышленников только вырастет. Широкое распространение в 2023 году получат атаки на импортозамещённое программное обеспечение и облачные инфраструктуры организаций», — отметил эксперт.