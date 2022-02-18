Какие фотографии опасно пересылать друг другу в мессенджерах

Какие фотографии опасно пересылать друг другу в мессенджерахБудьте аккуратнее
По словам специалиста, к таковым относятся фотографии документов — они спокойно могут стать добычей киберпреступников. Вместе с тем Рогулина посоветовала удалять всю персональную информацию из переписок.
Если по каким-то причинам вы хотите все-таки поделиться посадочным талоном на самолёт, фото полученной визы или удачным снимком в паспорте, спрячьте всю важную информацию: не включайте её в кадр или закрасьте в фоторедакторе. Крайне нежелательно в мессенджерах делиться данными банковской карты (номером, сроком действия, CVV-кодом), а также любыми паролями или пин-кодами.
Также эксперт посоветовала не делиться без необходимости данными о геолокации. Более того, если человек общается с незнакомцем, стоит быть осторожным и не сообщать ничего лишнего.