Какие фотографии опасно пересылать друг другу в мессенджерах

Если по каким-то причинам вы хотите все-таки поделиться посадочным талоном на самолёт, фото полученной визы или удачным снимком в паспорте, спрячьте всю важную информацию: не включайте её в кадр или закрасьте в фоторедакторе. Крайне нежелательно в мессенджерах делиться данными банковской карты (номером, сроком действия, CVV-кодом), а также любыми паролями или пин-кодами.