Какие функции добавят в следующую версию WhatsApp

Пользователи мессенджера знают, что настройки конфиденциальности доступны только со смартфона. Одна из новых функций позволит управлять параметрами конфиденциальности в приложении для компьютеров WhatsApp Desktop.

Вторая функция упростит работу с чатами. Пользователи, предпочитающие работать в одном аккаунте на нескольких устройствах, смогут гибче организовывать пространство чатов. После релиза нововведения закреплённые диалоги будут синхронизироваться между всеми устройствами, появится возможность их отмечать.

Функции пока доступны только для бета-тестирования, точная дата их запуска неизвестна. Но сказано, что их релиз скоро состоится.