Какие функции добавят в следующую версию WhatsApp

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Какие функции добавят в следующую версию WhatsAppОни нужны для работы с чатами и конфиденциальности
При следующем обновлении в мессенджере WhatsApp появятся новые функции. Они позволят пользователям управлять настройками конфиденциальности в приложении для компьютеров и упростят работу с чатами.
Пользователи мессенджера знают, что настройки конфиденциальности доступны только со смартфона. Одна из новых функций позволит управлять параметрами конфиденциальности в приложении для компьютеров WhatsApp Desktop.
Вторая функция упростит работу с чатами. Пользователи, предпочитающие работать в одном аккаунте на нескольких устройствах, смогут гибче организовывать пространство чатов. После релиза нововведения закреплённые диалоги будут синхронизироваться между всеми устройствами, появится возможность их отмечать.
Функции пока доступны только для бета-тестирования, точная дата их запуска неизвестна. Но сказано, что их релиз скоро состоится.
Источник: РИА Новости