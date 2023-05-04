Какие нововведения появились в WhatsApp уже с 4 мая

Какие нововведения появились в WhatsApp уже с 4 маяИх достаточно много
WhatsApp объявил о внедрении новых функций, направленных на улучшение опросов в мессенджере и предоставление большего контроля над подписями к фото и видео.
Компания сообщает, что данный апдейт уже начал постепенно распространяться по всему миру и станет доступен для всех пользователей в ближайшие недели.
Первое нововведение касается опросов — функции, которую WhatsApp запустил в 2022 году. В настоящее время опросы предлагают выбор из нескольких вариантов ответа по умолчанию.
Это удобно, когда вы хотите, чтобы люди указали все подходящие даты, но не так комфортно, если нужно, чтобы каждый выбрал только один вариант. Теперь при создании опроса доступен переключатель «Разрешить несколько ответов».
Среди других улучшений функции опросов — новая опция поиска, позволяющая быстро находить опросы в ваших чатах, а также возможность получать уведомления о том, что кто-то проголосовал, чтобы вам не приходилось постоянно проверять результаты.
Помимо этого, теперь будет проще пересылать подписи вместе с фотографиями и видео. При пересылке изображений у вас будет возможность сохранить, удалить или полностью переписать подпись, которая была изначально прикреплена к ним.