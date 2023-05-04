Какие нововведения появились в WhatsApp уже с 4 мая

Компания сообщает, что данный апдейт уже начал постепенно распространяться по всему миру и станет доступен для всех пользователей в ближайшие недели.

Первое нововведение касается опросов — функции, которую WhatsApp запустил в 2022 году. В настоящее время опросы предлагают выбор из нескольких вариантов ответа по умолчанию.

Это удобно, когда вы хотите, чтобы люди указали все подходящие даты, но не так комфортно, если нужно, чтобы каждый выбрал только один вариант. Теперь при создании опроса доступен переключатель «Разрешить несколько ответов».