Какие обновления ждут WhatsApp в ближайшее время

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Какие обновления ждут WhatsApp в ближайшее времяДобавят деталей в интерфейс и улучшат настройки
Разработчики WhatsApp готовят обновление, которое должно выйти в ближайшее время. Будут добавлены новые детали в интерфейс мессенджера и улучшится стабильность настроек автоматической загрузки мультимедиа.
В интерфейсе приложения, внизу списков чатов, статусов и истории вызовов появится надпись «все ваши сообщения защищены сквозным шифрованием», при нажатии на которую можно перейти на страницу с описанием шифрования. Эта же информация есть сразу в настройках в разделе «Безопасность».
Что касается настроек автоматического сохранения мультимедиа, ранее при принудительном завершении работы мессенджера настройки сбрасывались. В обновлении эта ошибка должна быть исправлена.