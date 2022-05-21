Какие обновления ждут WhatsApp в ближайшее время

В интерфейсе приложения, внизу списков чатов, статусов и истории вызовов появится надпись «все ваши сообщения защищены сквозным шифрованием», при нажатии на которую можно перейти на страницу с описанием шифрования. Эта же информация есть сразу в настройках в разделе «Безопасность».

Что касается настроек автоматического сохранения мультимедиа, ранее при принудительном завершении работы мессенджера настройки сбрасывались. В обновлении эта ошибка должна быть исправлена.