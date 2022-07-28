Какие приложения будут обязательны для установки в российском RuStore

Речь идёт о приложениях «Госуслуги», «Госуслуги Авто», «Госуслуги Культура» и «Госуслуги. Решаем вместе». Пока список ограничен этим продуктами, но в будущем будет расширяться по согласованию с государственными ведомствами и компаниями.

Благодаря включению вышеуказанных приложений в список обязательных для размещения в RuStore, граждане смогут получать важную информацию для решения вопросов повседневной жизни, а также необходимые государственные услуги. При этом предустанавливать эти приложения на смартфоны не планируется.