Какие приложения будут обязательны для установки в российском RuStore

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Какие приложения будут обязательны для установки в российском RuStoreСообщило Минцифры
Минцифры России сообщило, какие приложения, которые считаются социально значимыми, будут размещаться в российском магазине приложений RuStore в обязательном порядке.
Речь идёт о приложениях «Госуслуги», «Госуслуги Авто», «Госуслуги Культура» и «Госуслуги. Решаем вместе». Пока список ограничен этим продуктами, но в будущем будет расширяться по согласованию с государственными ведомствами и компаниями.
Благодаря включению вышеуказанных приложений в список обязательных для размещения в RuStore, граждане смогут получать важную информацию для решения вопросов повседневной жизни, а также необходимые государственные услуги. При этом предустанавливать эти приложения на смартфоны не планируется.