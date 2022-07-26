Какие приложения чаще всего следят за пользователями смартфонов

Самым «насыщенным» источником таких данных является браузер. В России каждый год 129,8 млн пользователей оставляют свои «цифровые следы» — различные данные — на сайтах онлайн-магазинов, соцсетей, различных сервисов. Как правило, впоследствии эти данные используются для настройки таргетированной рекламы, а могут стать и достоянием киберпреступников.

Именно поэтому браузер — один из критически важных источников информации. Каждый браузер может вести журнал (кэш) учёта URL-адресов, которые пользователь открывал. В кэше могут сохраняться элементы страниц, например, это могут быть графические изображения.

А те данные, которые пользователи оставляют в интернет-магазинах и в соцсетях — комментарии, сообщения, транзакции — могут сохраняться в специальных базах. Они могут храниться как в государственных базах данных, так и публичных архивах. Стопроцентной гарантии, что данные не попадут к хакерам, нет.

«Защита конфиденциальности данных в интернете — один из острых вопросов, и даже хорошо осведомлённому в вопросах личной цифровой безопасности человеку бывает трудно разобраться, насколько далеко сервисы заходят, собирая информацию о пользователях. Для защиты своих данных ответьте себе на эти вопросы — какую информацию вам нужно оберегать, кому и для чего она может понадобиться, как злоумышленник может её получить. Развивайте полезную привычку — постоянно повышать уровень своей цифровой осознанности и грамотности. Задумывайтесь над тем, какие доступы и разрешения вы даёте сервисам и на какую рекламу обращаете внимание», — отметил старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.