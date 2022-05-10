Какие слова «ломают» работу Google Документов

Это происходит при наборе текста, в котором на одной странице содержатся одинаковые фразы. Причём не важно, в каком фрагменте текста эти фразы будут напечатаны.

Как сообщается, пользователи говорят, что часто сбой повторяется при наборе слов «и», «но», «однако». «Каждое из этих слов воспроизводит проблему», — написал один из пользователей, добавив, что они пробовали слова «Also», «Therefore», «And», «Anyway», «But», «Who», «Why», «Besides», «However».

Следует отметить, что проблему заметили западные пользователи, в российском сегменте «Google Документов» такая «поломка» не наблюдается.