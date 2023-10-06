Какие-то качели: приложение «Бизнес Слова» от Тинькофф удалили из App Store

11:47, 06 октября 2023
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Какие-то качели: приложение «Бизнес Слова» от Тинькофф удалили из App StoreЧерез пять дней после публикации
Спустя пять дней после публикации в App Store приложение «Бизнес Слова» с функциями Тинькофф Бизнес удалили из сервиса Apple.
В инструкции банка Тинькофф также сказано, что «Бизнес Слова» пропало из App Store. При этом, если пользователь успел его установить до удаления, оно продолжит работать.
«Бизнес Слова» продержалось в App Store пять дней, опубликовано было 30 сентября.