Приложения
11:47, 06 октября 2023
1 мин.

Какие-то качели: приложение «Бизнес Слова» от Тинькофф удалили из App Store

Через пять дней после публикации

Спустя пять дней после публикации в App Store приложение «Бизнес Слова» с функциями Тинькофф Бизнес удалили из сервиса Apple.

В инструкции банка Тинькофф также сказано, что «Бизнес Слова» пропало из App Store. При этом, если пользователь успел его установить до удаления, оно продолжит работать.

«Бизнес Слова» продержалось в App Store пять дней, опубликовано было 30 сентября.

Новости партнеров
Новости партнеров