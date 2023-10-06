Какие-то качели: приложение «Бизнес Слова» от Тинькофф удалили из App Store

В инструкции банка Тинькофф также сказано, что «Бизнес Слова» пропало из App Store. При этом, если пользователь успел его установить до удаления, оно продолжит работать.

«Бизнес Слова» продержалось в App Store пять дней, опубликовано было 30 сентября.