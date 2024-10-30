Какие устройства Apple продолжит продавать с устаревшим портом Lightning

Apple 28 октября представила новые модели компьютеров iMac на чипсетах М4 с обновлённой клавиатурой и мышью, которые оснащены не традиционным для вендора восьмиконтактным портом Lightning, а разъёмом USB-C. Но некоторые устройства всё ещё доступны с Lightning.

Компания продолжит продавать клавиатуру Magic Keyboard с цифровым блоком, оснащённую Lightning, и доступную к покупке на сервисах Apple. Этим портом оснащены стилус Apple Pencil 1-го поколения, а также iPhone 14, 14 Plus и iPhone SE. И все эти устройства всё ещё можно купить в магазине Apple.

Однако вендор распрощается с такими гаджетами в силу обновления парка продукции. iPhone 14 будет снят с продажи осенью 2024 года, а SE компания снимет с производства через несколько месяцев.