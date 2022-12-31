Каким российским компаниям поможет принудительное лицензирование зарубежного ПО

По его мнению, это решение поможет тем компаниям, в чьи бизнес-процессы зарубежное ПО глубоко интегрировано. Такой подход решает проблему форсированного перехода на отечественные программы, что может тормозить работу компании, а также бывают случаи, когда российской альтернативы импортному софту попросту нет.

С другой стороны, это может обернуться проблемами для российских разработчиков. Они могут потерять часть отечественного рынка «если не будут реализованы, скажем, механизмы каких-то выплат в их пользу за право продолжать использовать зарубежное ПО».

«Инициатива, безусловно, может упростить жизнь предприятиям, у которых западное ПО глубоко интегрировано в бизнес-процессы. Такие предприятия сохранят возможность продолжать работу в близком к привычному режиме, не занимаясь попытками форсированной миграции на российское ПО, которые могут тормозить работу предприятия. Кроме того, сохраняется ситуация, когда западному ПО просто нет отечественных альтернатив», — подчеркнул Бойко.