Какую информацию опасно публиковать в интернете

Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае не стоит публиковать паспортные данные, номера банковских карт и реквизиты счетов, пересылать пароли от облачных сервисов. Но если сделать это всё-таки необходимо, нужно обязательно использовать надёжный антивирус.

Причём желательно от каждого сервиса иметь разные пароли, а в общественных местах пользоваться не бесплатным Wi-Fi, а мобильным интернетом, потому что такой способ надёжнее.

По словам Кувикова, пароли лучше придумывать на основе личных памятных дат, так они становятся по-настоящему уникальными и сложными для взлома.

«Я рекомендую также создавать уникальные пароли для каждой учётной записи: злоумышленники, получив пароль от одного аккаунта пользователя, обязательно попробуют применить его ко всем остальным. Если вам тяжело придумывать и запоминать пароли, используйте специальное ПО для создания уникальных, трудно взламываемых паролей. Преимущество такого менеджера паролей состоит в том, что он запоминает все пароли пользователя», — посоветовал Денис Кувиков.