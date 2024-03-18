Канада проведет проверку безопасности китайского TikTok

Опубликовано 18 марта 2024, 02:55
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Канада проведет проверку безопасности китайского TikTokИз-за планирующихся расширений в стране
Министр промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань объявил о начале проведения национальной проверки безопасности китайского TikTok, популярного видео-приложения, планирующего расширение своей деятельности в стране.
По его словам, проверка по Закону о инвестициях в Канаде была начата в сентябре 2023 года. Шампань добавил, что они информируют канадцев о результатах проверки и о возможных действиях в отношении данного вопроса.
В марте 2023 года также было объявлено, что иностранные инвестиции в сектор интерактивных цифровых медиа в Канаде будут подвергнуты «интенсивному анализу». По новому положению, инвесторы, распространяющие дезинформацию или манипулирующие информацией в ущерб национальной безопасности, могут столкнуться с мерами смягчения или даже запретом.
Отметим, что канадская проверка не связана с предложенным законопроектом в США, который требует от его китайских владельцев продать или прекратить деятельность TikTok в Соединенных Штатах.