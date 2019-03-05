Касперский создаст собственную мобильную операционную систему

«Лаборатория Касперского» работает над собственной защищённой мобильной операционной системой. Об этом сообщило издание RNS со ссылкой на топ-менеджера одной из IT-компаний и ещё один источник, знакомый с планами компании.

По словам топ-менеджера, «Лаборатория Касперского» создаёт свою мобильную операционную систему на базе KasperskyOS, которая предназначена для «Интернета вещей» и автомобильных систем. Новая мобильная ОС будет работать на различных типах устройств, в том числе на смартфонах.

Официальный дебют мобильной ОС может состояться до конца 2019 года. Она будет предлагаться различным организациям, как госструктурам, так и крупным компаниям. На данный момент она находится в стадии тестирования. По словам другого источника, новая ОС может появиться и в версии для обычных пользователей.