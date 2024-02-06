Каждый второй житель РФ пользуется Telegram

Telegram теперь занимает четвертое место в рейтинге популярных интернет-ресурсов, уступая WhatsApp* (67%), «Яндексу» (56%) и Google (53%). В возрастной группе 12−17 лет Telegram лидирует с 76% охватом, в то время как «ВКонтакте» и YouTube занимают второе и третье места с 69% и 68% соответственно.

Россиянам становится все удобнее обмениваться информацией и общаться в Telegram, делая платформу одним из ведущих интернет-ресурсов в стране.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена