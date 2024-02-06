Каждый второй житель РФ пользуется Telegram

Опубликовано 06 февраля 2024, 15:08
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Каждый второй житель РФ пользуется TelegramСогласно исследованию
По данным исследовательской компании Mediascope, доля россиян, ежедневно использующих Telegram, увеличилась на более чем 20% за год, достигнув 47% населения страны старше 12 лет. В декабре 2022 года этот показатель составлял 39%, а в январе 2022 года — всего 20%.
Telegram теперь занимает четвертое место в рейтинге популярных интернет-ресурсов, уступая WhatsApp* (67%), «Яндексу» (56%) и Google (53%). В возрастной группе 12−17 лет Telegram лидирует с 76% охватом, в то время как «ВКонтакте» и YouTube занимают второе и третье места с 69% и 68% соответственно.
Россиянам становится все удобнее обмениваться информацией и общаться в Telegram, делая платформу одним из ведущих интернет-ресурсов в стране.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена