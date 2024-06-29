Хакер начал продавать ПО для взлома компьютера через браузер Chrome за $1 млн

Хакер утверждает, что ПО позволяет «выйти за пределы песочницы браузера и выполнить вредоносный код на компьютере пользователя». Это отметил портал SecurityLab.ru.

Эту вредоносную разработку обнаружили специалисты компании ThreatMon. Как утверждает в объявлении хакер, эксплойт показал эффективность в версиях браузера 126.0.6478.126 и 126.0.6478.127. Тестирование вредоноса проходило на Windows 10 сборок 21H1 и 21H2.

Хакер хочет, чтобы с ним расплатились в криптовалюте. При этом себя он называет «брокером, не ответственным за выявление или разработку эксплойта».