Хакер сообщил о взломе более 40 млн пользователей MAX — создатели мессенджера все отрицают

Пользователь под ником Titusko25357 утверждал, что получил доступ к внутренним системам сервиса и выложил «дамп базы данных» объёмом более 46 млн строк с персональными данными пользователей.

По словам анонима, в базе якобы содержались имена, номера телефонов, ID-профили, аватары и даже информация, «связанная с аккаунтами на портале Госуслуги». Однако он не предоставил никаких доказательств — ни скриншотов, ни образцов данных.

Компания MAX быстро отреагировала, назвав сообщение фейком. Мол данные пользователей надёжно защищены, а информация об утечке — подделка.

Эксперты по кибербезопасности также не нашли подтверждений утечки: в открытых источниках нет ни одного файла, связанного с MAX, а инфраструктура сервиса работает в штатном режиме.