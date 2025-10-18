Хакер заявил о продаже 3 ТБ данных российских SMS-агрегаторов

В утечку попали персональные данные, включая имена, номера телефонов, банковские детали и другие конфиденциальные сведения. Некоторые из этих данных могли быть изменены, что затрудняет определение их принадлежности и оценку масштаба проблемы.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий подчёркивает, что такие кибератаки представляют серьёзную угрозу для сервисов обмена сообщениями. По его словам, это атака на цепочку поставок (supply chain), осуществляемая через SMS-каналы, которыми тысячи сервисов передают одноразовые коды, PIN-коды, ссылки на сброс паролей и уведомления.

Утечка большого объёма данных может привести к значительным последствиям, включая финансовые потери, штрафы со стороны государственных органов и утрату доверия к системам массового уведомления.

Одгнако, на данный момент ни пострадавшие компании, ни официальные органы не предоставили официального подтверждения инцидента.