Хакеры добрались и до приложений для фитнеса: найдено больше тысячи уязвимостей

Эксперты обнаружили, что среди уязвимых данных есть пароли и другая конфиденциальная информация, в том числе финансовая, и хакеры вполне могут использовать всё это для взлома сервисов и создания проблем для людей. Также отмечается, что уязвимостей высокого и критического уровня выявлено более 450, и каждая представляет серьёзную угрозу для безопасности пользователей.

«Для пользователей это может стать угрозой. Если мы говорим о приложениях, где есть подписка на сервис, а они достаточно популярны, в них есть доступ к финансовой информации пользователей, то же самое можно сказать, например, о видеосервисах трансляций, где часто бывает привязана банковская карта. Если говорить о приложениях, связанных с трекингом, они собирают данные геолокации», — предупредил старший директор AppSec Solution по развитию ИИ-технологий Юрий Шабалин.