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21:45, 31 марта 2023
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Хакеры из Северной Кореи устроили кибератаки по всему миру

Через приложения голосовой интернет-связи

Хакеры из Северной Кореи устроили кибератаки по всему миру с помощью неизвестного трояна. Северокорейские хакеры, предположительно из кибергруппировки Labyrinth Chollima, атаковали сотни компаний по всему миру. Об этом предупредили несколько ведущих компаний по информационной безопасности.

Хакеры из Северной Кореи устроили кибератаки по всему миру

Фото: Zdnet.com

Хакеры встроили неизвестный троян в ПО компании 3CX Phone, специализирующейся на VoIP-телефонии. Троян проявился в приложениях 3CX Phone для macOS и Windows. С помощью такого масштаба заражения атакам подверглись порядка 600 тысяч устройств в мире.

Возможно, троян встроен в версию приложения 3CX Phone под номером 8.11.1213, 18.12.402, 18.12.407 и 18.12.416 для macOS и 18.12.407, 18.12.416 для Windows.

Причём все приложения легитимны и были сертифицированы с помощью валидного сертификата 3CX, которым пользуются такие техногиганты, как American Express, Mercedes-Benz, Price Waterhouse Cooper и многие другие.

Троян стандартно предназначен для воровства личных данных, включая логины и пароли, которые хранятся в веб-браузерах. На ситуацию сразу отреагировал гендиректор 3CX Phone Ник Галеа; он рекомендовал пользователям удалить приложения и в целях безопасности пока пользоваться только веб-версией сервиса.

Источник:Ars Technica
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