Хакеры начали атаковать российскую соцсеть

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Хакеры начали атаковать российскую соцсетьАтаковали из нескольких стран
Как сообщили представители новой российской социальной сети ЯRUS, на их ресурс было совершено множество хакерских атак. Но соцсеть их все успешно отразила.
По мнению разработчиков ЯRUS, хакерские атаки — дело рук конкурентов, потому что атаковали соцсеть из США, Украины, Кореи и Японии. Это следствие того, что соцсеть конкурентна, в ней можно бесплатно слушать музыку, общаться, смотреть новые фильмы и узнавать новости.
«Сотни наших блогеров уже перебрались сюда, уводя за собою сотни тысяч своих подписчиков. Судя по всему, значительная часть аудитории западных сервисов уже к майским праздникам выберет ЯRUS. По крайней мере, все русские люди», — сообщили в компании.
Источник: 360