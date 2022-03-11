Хакеры начали атаковать российскую соцсеть

По мнению разработчиков ЯRUS, хакерские атаки — дело рук конкурентов, потому что атаковали соцсеть из США, Украины, Кореи и Японии. Это следствие того, что соцсеть конкурентна, в ней можно бесплатно слушать музыку, общаться, смотреть новые фильмы и узнавать новости.

«Сотни наших блогеров уже перебрались сюда, уводя за собою сотни тысяч своих подписчиков. Судя по всему, значительная часть аудитории западных сервисов уже к майским праздникам выберет ЯRUS. По крайней мере, все русские люди», — сообщили в компании.