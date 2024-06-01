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Приложения
Опубликовано 01 июня 2024, 21:30
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Хакеры начали атаковать россиян новым трояном под видом голосовой нейросети

Подсовывают фишинговые ссылки для распространения
Эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Олег Купреев рассказал, что Россия вошла в топ-5 стран по атакам новым трояном Gipy, который злоумышленники распространяют под видом приложений нейросетей для изменения голоса.
Хакеры начали атаковать россиян новым трояном под видом голосовой нейросети

© Ferra.ru

Ссылки на такие приложения предлагаются на фишинговых сайтах, которые в изобилии появляются в Сети, и на взломанных площадках под управлением CMS WordPress. При попадании на устройство Gipy начинает загружать другие приложения из запароленных ZIP-архивов.

Для маскировки на устройство будут загружаться и легитимные приложения. А среди вредоносов специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили стилеры RedLine, RisePro, Loli, Lumma, Apocalypse ClipBanker, усовершенствованный криптомайнер Corona, трояны удалённого доступа DCRat и RADXRat, а также бэкдор TrueClient.

«Сервисы на основе нейросетей приносят огромную пользу и могут кардинально улучшить нашу повседневную жизнь. Но нужно помнить, что злоумышленники манипулируют интересом людей к таким инновациям для распространения вредоносных программ и проведения фишинговых атак», – отметил Купреев.