Хакеры начали атаковать россиян новым трояном под видом голосовой нейросети

Ссылки на такие приложения предлагаются на фишинговых сайтах, которые в изобилии появляются в Сети, и на взломанных площадках под управлением CMS WordPress. При попадании на устройство Gipy начинает загружать другие приложения из запароленных ZIP-архивов.

Для маскировки на устройство будут загружаться и легитимные приложения. А среди вредоносов специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили стилеры RedLine, RisePro, Loli, Lumma, Apocalypse ClipBanker, усовершенствованный криптомайнер Corona, трояны удалённого доступа DCRat и RADXRat, а также бэкдор TrueClient.

«Сервисы на основе нейросетей приносят огромную пользу и могут кардинально улучшить нашу повседневную жизнь. Но нужно помнить, что злоумышленники манипулируют интересом людей к таким инновациям для распространения вредоносных программ и проведения фишинговых атак», – отметил Купреев.