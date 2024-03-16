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Опубликовано 16 марта 2024, 00:20
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Хакеры начали использовать легитимную утилиту Windows для вредоносных действий

Чтобы скрыть свою активность
В Сети появилась новая угроза, исходящая от хакерской группировки RedCurl, использующей легитимную утилиту Windows для совместимости ПО.
Хакеры начали использовать легитимную утилиту Windows для вредоносных действий

© Ferra.ru

Хакеры из этой группировки используют утилиту Windows «Помощник по совместимости программ» (PCA, или pcalua.exe). Недавно стало известно о новой кампании RedCurl с применением этого метода, в рамках которого жертвы получали фишинговые письма, к которым прикреплены вложения в форматах .ISO и .IMG. Эти файлы запускали многоступенчатый процесс, при котором используются cmd.exe для загрузки легитимной утилиты curl.

Всё это позволяет скрыть вредоносную активность, так как curl выступал в качестве канала для передачи библиотеки лоадера (ms.dll или ps.dll).

«Помощник по совместимости программ (pcalua.exe) является легитимной службой Windows, предназначенной для выявления и решения проблем в работе старых программ. Злоумышленники могут использовать эту утилиту для выполнения команд и обхода защиты. В проанализированных новых атаках операторы задействуют этот инструмент для сокрытия своих действий», — сказано в отчёте Trend Micro.

Источник:Anti-Malware
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#хакеры
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#кибератака
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#WINDOWS