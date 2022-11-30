Хакеры начали красть данные любителей эротики в TikTok

Приложение распространяется через сервер Discord и затронуло очень много пользователей. Об этом свидетельствует 25 млн просмотров, которые набрал хештег #invisiblefilter.

Под предлогом снятия размытости с лица (Invisible Body) героев эротических видео в TikTok злоумышленники приглашают пользователей в сообщество Space Unfilter в домене discord с помощью видео с рекламой вредоноса. В качестве иллюстрации работы софта авторы вредоносной кампании выложили на сервер порноролики с открытыми лицами героев. Также хакеры запустили бот, автоматически отправляющий личное сообщение с просьбой установить звезду для соответствующего репозитория в GitHub.

Видео хакеров собирает порядка 1 млн просмотра ежедневно, что говорит об огромном масштабе распространения вируса.