Хакеры начали красть данные любителей эротики в TikTok

Хакеры начали красть данные любителей эротики в TikTokС помощью приложения для снятия размытости лица
Хакеры начали охоту на любителей эротики в TikTok. Под видом приложения, снимающего размытость лица с героев порнороликов для раскрытия их личности, на самом деле в соцсети распространяется зловред для кражи персональных данных.
Фото: Oglobo.globo.com
Приложение распространяется через сервер Discord и затронуло очень много пользователей. Об этом свидетельствует 25 млн просмотров, которые набрал хештег #invisiblefilter.
Под предлогом снятия размытости с лица (Invisible Body) героев эротических видео в TikTok злоумышленники приглашают пользователей в сообщество Space Unfilter в домене discord с помощью видео с рекламой вредоноса. В качестве иллюстрации работы софта авторы вредоносной кампании выложили на сервер порноролики с открытыми лицами героев. Также хакеры запустили бот, автоматически отправляющий личное сообщение с просьбой установить звезду для соответствующего репозитория в GitHub.
Видео хакеров собирает порядка 1 млн просмотра ежедневно, что говорит об огромном масштабе распространения вируса.